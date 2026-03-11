Kolonel Clirim Toçi deklaroi se tensionet në Gjirin Persik dhe kontradiktat e Shtëpisë së Bardhë kanë rritur presionet mbi trafikun e naftës dhe gazit, ndërsa shoqërimi i cisternave nga forcat amerikane dhe evropiane mund të rrisë sigurinë, por edhe koston e transportit.
Ai shtoi se alternativa si tubacionet e Arabisë Saudite dhe Irakut mund të lehtësojnë krizën dhe të stabilizojnë furnizimin për konsumatorët kryesorë globalë. Toçi tha se Irani është prodhuesi i 9-të global i naftës dhe i treti i gazit natyrorë.
“ Shtëpia e Bardhë ka dhënë disa deklarata kontradiktore, dhe kjo është një nga strategjitë e Trump: ofrimi i objektivave të paqarta dhe rritja e presioneve në Gjirin Persik.
Dihet se Irani është eksportuesi i 9-të i naftës botërore dhe i treti për gazin natyror, ndërsa konsumatorët kryesorë janë Kina dhe India. Italia dhe jugu i Europës kanë përjetuar një rritje të çmimit të naftës. Nga 20% e naftës dhe gazit që lëvizin në Gjirin Persik, nuk shkon e gjithë në Europë; konsumatorët më të mëdhenj janë Kina, Korea e Jugut dhe Japonia.
Europa blen më shumë gaz, dhe prodhuesi më i madh është Katari; shumë vende europiane kanë ndryshuar kanalet e furnizimit, pasi më parë e merrnin nga Rusia, tani nga Gjiri Persik. Nëse SHBA dhe BE do të shoqërojnë cisternat, janë 115 mijë tonë; një tanker transporton naftë prej rreth 100 milionë dollarësh. Sigurimi i shoqërimit do të rritet deri në 350 mijë dollarë. Arabia Saudite ka tubacione drejt Detit të Kuq dhe në vende si Iraku, që kalojnë përmes Turqisë, dhe këto mund të lehtësojnë krizën dhe situatën.”
