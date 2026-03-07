Arabia Saudite, Katari, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe u përballën me sulme të reja me dronë dhe raketa të shtunën, edhe pse presidenti i Iranit u kërkoi falje fqinjëve në një fjalim me sa duket të regjistruar paraprakisht.
Irani lëshoi raketa dhe dronë kundër objketeve ushtarake amerikane në Behrein dhe Katar.
Emiratet e Bashkuara Arabe: Aeroporti në Dubai, normalisht një nga më të ngarkuarit në botë u sulmua disa herë me dronë, me pasagjerë që raportuan të paktën një përplasje dhe një numër përgjimesh. Nisjet u pezulluan për disa orë, por pritej të rifillonin më vonë të shtunën.
