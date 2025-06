Parlamenti i Iranit ka miratuar një projektligj që në fakt do të pezullojë bashkëpunimin e vendit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), pasi Irani këmbëngul se nuk do të heqë dorë nga programi i tij bërthamor civil pas sulmeve masive ndaj vendit nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara.

Lëvizja e së mërkurës vjen pasi një armëpushim i ndërmjetësuar nga SHBA-të dhe Katari midis Iranit dhe Izraelit i dha fund 12 ditëve të armiqësive të ashpra – përfshirë një ndërhyrje intensive ushtarake amerikane që goditi tre objekte bërthamore iraniane të dielën.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei, i tha Al Jazeera në një intervistë ekskluzive të mërkurën se parlamenti votoi për të pezulluar – por jo për t’i dhënë fund – bashkëpunimit me IAEA-n, mbikëqyrësin bërthamor të Kombeve të Bashkuara.

Ai tha se SHBA-të kishin “sulmuar diplomacinë me torpedo” dhe nuk mund t’u zihej më besë, duke përmendur dëme të mëdha në infrastrukturën bërthamore. Ai riafirmoi të drejtën e Iranit për të ndjekur energjinë bërthamore paqësore sipas Traktatit të Mospërhapjes së Armëve Bërthamore.

Duke iu drejtuar projektligjit parlamentar, Baghaei tha se ai përcakton kushte për angazhimin e ardhshëm të Iranit me IAEA-n, duke përfshirë garancitë për sigurinë e shkencëtarëve dhe objekteve bërthamore iraniane.