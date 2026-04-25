Ushtria e Iranit ka paralajmëruar SHBA-në se do të përballet me “reagimin e forcave të fuqishme të armatosura të Iranit” nëse vazhdon bllokada e porteve iraniane, sipas raportimit të agjencisë Tasnim News Agency.
Shtabi qendror Khatam al-Anbiya Central Headquarters theksoi se forcat e armatosura zotërojnë “më shumë fuqi dhe gatishmëri se më parë për të mbrojtur sovranitetin, territorin dhe interesat kombëtare”, duke shtuar se ushtria iraniane ka demonstruar një pjesë të kësaj fuqie dhe kapaciteti ofensiv gjatë asaj që e quajti “Lufta e Tretë e Imponuar”.
“Ne jemi të gatshëm dhe të vendosur, ndërsa monitorojmë sjelljen dhe lëvizjet e armiqve në rajon dhe vazhdojmë të menaxhojmë dhe kontrollojmë ngushticën strategjike të Hormuzit, të shkaktojmë dëme edhe më të rënda ndaj armiqve amerikanë dhe zionistë në rast të një agresioni tjetër”, shtoi deklarata.
