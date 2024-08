Izraeli ka vënë në gatishmëri të lartë ushtrinë e tij, për herë të parë këtë muaj, pasi vëzhgoi përgatitjet e Iranit dhe Hezbollahut për të kryer sulme. Kjo u raportua nga Wall Street Journal, duke cituar një person të njohur me këtë çështje, sipas të cilit Izraeli nuk e di nëse sulmet janë shumë të afërta dhe po vazhdon me kujdes.

Shefi i Shtabit të Ushtrisë izraelite Herzi Halevi miratoi planet të hënën dhe tha se përgatitjet sulmuese dhe mbrojtëse ishin duke u zhvilluar.

Sipas Fox News, Irani dhe satelitët e tij shiitë të Gjysmëhënës mund të nisin një sulm ndaj shtetit hebre brenda 24 orëve të ardhshme.

Presidenti iranian Massoud Pezeshkian tha se vendi i tij ka “të drejtën t’i përgjigjet” çdo agresioni, gjatë një bisede telefonike me kancelarin gjerman Olaf Scholz, i cili i kërkoi atij të shmangte një përshkallëzim në Lindjen e Mesme.

“Ndërsa thekson zgjidhjet diplomatike të problemeve, Irani nuk do t’i dorëzohet kurrë presionit, sanksioneve dhe frikësimit dhe beson se ka të drejtë t’u përgjigjet agresorëve në përputhje me normat ndërkombëtare,” tha ai në një deklaratë të publikuar nga agjencia Irna pas një bisede telefonike me liderin gjerman.

Temperatura e tensionit në Lindjen e Mesme kthehet në nivele shumë të larta. Pas disa shenjave të një marrëveshjeje më të ngushtë për një armëpushim në Gaza, e cila mund të kishte ndaluar (ose të paktën frenuar) hakmarrjen iraniane kundër Izraelit, shteti hebre u ka komunikuar amerikanëve se Teherani synon të sulmojë së shpejti, ndoshta edhe para takimit të 15 gushtit mes ndërmjetësve të konfliktit në Rrip.

Presidenti Biden i bashkohet thirrjeve të liderëve të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, të cilat një ditë më parë i bënë thirrje Teheranit të mos sulmojë Izraelin.

Ndërkohë, Pentagoni përshpejtoi vendosjen e ushtrisë në rajon, duke dërguar gjithashtu një nëndetëse bërthamore dhe shteti hebre vazhdoi të mbante në qendër të vëmendjes armikun e tij më të afërt, Hezbollahun, i cili i zhvendosi komandat e tij nga Bejruti për t’u përgatitur për një përshkallëzim. IDF po përgatitet për mundësinë e një sulmi parandalues ​​kundër milicive shiite libaneze.

Ministrat e mbrojtjes të Izraelit dhe të SHBA-së, Yoav Gallant dhe Lloyd Austin, kanë folur në telefon deri në dy herë në ditë gjatë javëve të fundit për “koordinimin strategjik dhe operacional në dritën e zhvillimeve të fundit”, tha Gallant.

Zhvillimet e fundit, sipas dy burimeve të cituara nga gazeta amerikane Axios, nuk janë të mira, sepse vlerësimi izraelit është se Teherani është i orientuar drejt goditjes brenda disa ditësh, ndoshta përpara se të zhvillohen bisedimet e reja për një armëpushim dhe rinisje pengjet e fundit në Gaza. Në një moment tejet simbolik për Izraelin, i cili feston përvjetorin e Tisha Beav, shkatërrimin e tempullit në Jerusalem dhe fillimin e diasporës së hebrejve.

Koha e saktë e sulmit nuk dihet ende, por ka dalë se regjimi i Ajatollahut ka marrë “masa të rëndësishme përgatitore për njësitë e tij raketore dhe drone, të ngjashme me ato që kishte marrë para sulmit ndaj Izraelit në prill”. Nga njëra anë është presidenti Masoud Pezeshkian që dëshiron të shmangë një përgjigje të ashpër, ndërsa në anën tjetër Korpusi i Gardës Revolucionare dëshiron të nisë një sulm më të madh se ai i nisur më 13 prillin e kaluar.

Përgatitjet për skenarin më të keq vazhdojnë. IDF u ka kërkuar ushtarëve operativë që të mos agjërojnë gjatë Tisha Beav, ndërsa komandat e Forcave Ajrore kanë urdhëruar oficerët që të mos shkojnë jashtë vendit për pushime. “Ne jemi të shqetësuar se Irani mund të sulmojë në ditët në vijim dhe kjo është arsyeja pse Pentagoni ka bërë disa ndryshime në pozicionin tonë ushtarak në zonë,” konfirmoi nga Uashingtoni zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby.

Në nivel diplomatik telefonat janë të nxehtë. Përveç bisedimeve mes partnerëve perëndimorë të koordinuara nga Shtëpia e Bardhë, ka presion të drejtpërdrejtë ndaj Teheranit.

Tensionet me Iranin janë të ndërthurura në mënyrë të rrezikshme me situatën në Gaza, ku trupat izraelite vazhdojnë gjuetinë e tyre për milicitë e Hamasit. Sipas zyrtarëve të fraksionit që qeveris Rripin, pothuajse 40 mijë njerëz janë vrarë që nga 7 tetori. Nga këta, 16,400 janë fëmijë.

/a.r