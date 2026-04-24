“Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi nuk do të zhvillojë asnjë negociatë me amerikanët në Islamabad”, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, duke cituar një deklaratë zyrtare që akuzonte mediat amerikane për përhapjen e informacionit të rremë në lidhje me raundin e ri të supozuar të bisedimeve.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi udhëtimin e të dërguarve të posaçëm amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner për në Pakistan.
Deklarata, e titulluar “Media amerikane gënjen përsëri”, thotë se “zyrtarët dhe mediat amerikane kanë sajuar histori për kontakte të reja për më shumë se dhjetë ditë” dhe se negociatat me Uashingtonin “nuk janë aktualisht në axhendë”.
Sipas të njëjtit burim, Araghchi do të diskutojë në vend të kësaj “vlerësimet e Iranit për përfundimin e luftës” me zyrtarët pakistanezë.
