Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur për zhvillimet e fundit në luftën me Iranin, ndërsa Teherani tërhoqi sot vendimin e tij për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Presidenti amerikan duket se e shpërfilli këtë, duke thënë se bisedime shumë të mira po zhvillohen me Irani.
“Po shkon shumë mirë, u bënë paksa të lezetshëm, siç kanë bërë për 47 vjet”, tha Trump.
Ai gjithashtu përsëriti pretendimet se SHBA-të kishin eliminuar kryesisht marinën, forcën ajrore dhe udhëheqjen e vendit.
“Ata donin ta mbyllnin përsëri ngushticën, siç kanë bërë për vite me radhë, nuk mund të na shantazhojnë“, tha Trump.
Më tej, ai shtoi se brenda ditës së sotme do të ketë zhvillime dhe detaje të reja lidhur me bisedimet duke nënkuptuar se mund të ketë një dakordësi së shpejti.
“Do të kemi disa informacione deri në fund të ditës. Po flasim me ta, po mbajmë një qëndrim të fortë.”, përfundoi ai.
