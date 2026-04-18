Komanda e përbashkët ushtarake e Gardës Revolucionare Islamike lëshoi një deklaratë ku pretendoi se kontrolli i Ngushticës së Hormuzit tani është “kthyer në statusin e tij të mëparshëm” për shkak të bllokadës së vazhdueshme amerikane të porteve iraniane.
Transmetuesi shtetëror iranian IRIB thotë se kjo do të thotë që korridori kryesor i transportit detar “tani është mbyllur përsëri dhe kalimi kërkon miratimin e IRANIT”.
Irani e kishte deklaruar Ngushticën e Hormuzit të mbyllur në mënyrë efektive menjëherë pas fillimit të sulmit të Amerikës më 28 shkurt.
Zyrtarët më vonë specifikuan se kalimi ishte i mundur me miratimin iranian, por jo për anijet “armiqësore” të lidhura me SHBA-në dhe Izraelin.
Megjithatë, shumë pak anije kanë kaluar në praktikë, me ndërprerje që ndikojnë rëndë në ekonomitë globale dhe kanë rritur çmimet e energjisë.
Irani e hoqi bllokadën dje, pasi hyri në fuqi një armëpushim 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit.
Donald Trump falënderoi Iranin për hapjen e ngushticës, por tha se bllokada hakmarrëse e SHBA-së ndaj anijeve që hyjnë dhe dalin nga portet iraniane “do të mbetet në fuqi të plotë” derisa të arrihet një marrëveshje.
Trafiku përmes rrugës ujore u rrit shkurtimisht këtë mëngjes në atë që Reuters e quajti “lëvizja e parë e madhe e anijeve” përmes Ngushticës së Hormuzit që nga fillimi i luftës.
