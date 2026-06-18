Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, ka ofruar mbështetjen e tij zyrtare për zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi është bërë i ditur të enjten vonë përmes një deklarate zyrtare të lexuar në median shtetërore iraniane.
Ky qëndrim shënon reagimin e parë publik të Khameneit në lidhje me marrëveshjen e arritur së fundmi midis Teheranit dhe Uashingtonit, e cila synon përfundimin e armiqësive mes dy vendeve.
Pavarësisht dhënies së dritës jeshile për procesin diplomatik, udhëheqësi suprem iranian saktësoi se bisedimet nuk do të thonë lëshim pozicionesh strategjike përballë palës tjetër.
“Është e qartë se negociatat ballë për ballë që do të zhvillohen në të ardhmen nuk do të nënkuptojnë pranimin e mendimit të armikut”, deklaroi ai në mesazhin e transmetuar.
Ky zhvillim vjen në një moment specifik për udhëheqjen iraniane. Media shtetërore rikujtoi se udhëheqësi suprem nuk është parë në publik që kur u plagos në një sulm në fillim të luftës, duke e bërë këtë deklaratë të lexuar daljen e tij të parë politike mbi ecurinë e marrëdhënieve bilaterale me SHBA-në.
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