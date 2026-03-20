Irani ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, duke deklaruar se objektivat e tyre nuk do të jenë më të sigurta askund në botë pas sulmeve të fundit.
Zëdhënësi kryesor i ushtrisë iraniane, gjenerali Abolfazl Shekarchi, tha në një deklaratë të publikuar nga televizioni shtetëror se edhe hapësirat publike dhe destinacionet turistike mund të kthehen në zona të rrezikshme për kundërshtarët e Teheranit.
“Nga tani e tutje, bazuar në informacionet që kemi për ju, edhe parqet, zonat rekreative dhe destinacionet turistike kudo në botë nuk do të jenë më të sigurta për ju,” deklaroi ai.
Kjo deklaratë vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, pas përshkallëzimit të konfliktit mes Iranit, Izraelit dhe aleatëve të tij, duke shtuar shqetësimet për përhapjen e rrezikut përtej rajonit.
