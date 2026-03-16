Irani ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Rumanisë, duke theksuar se Bukureshti do të përballet me pasoja politike dhe ligjore nëse lejon Shtetet e Bashkuara të përdorin bazat ushtarake në territorin rumun për operacione kundër Teheranit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, deklaroi gjatë një konference për shtyp se një veprim i tillë do të konsiderohej si pjesëmarrje direkte në një agresion ushtarak kundër Iranit.
“Nëse Rumania do t’i vinte bazat e saj në dispozicion të Shteteve të Bashkuara, kjo do të ishte e barabartë me pjesëmarrjen në agresionin ushtarak kundër Iranit,” u shpreh Baghaei.
Sipas tij, një vendim i tillë do të ishte i papranueshëm në bazë të ligjit ndërkombëtar dhe do ta vendoste Rumaninë përballë përgjegjësisë ndërkombëtare.
Gjithashtu Teherani ka theksuar se do të reagojë ndaj çdo vendi që lejon përdorimin e territorit të tij për sulme kundër Republikës Islamike.
