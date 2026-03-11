Irani ka deklaruar se nuk do të lejojë që “asnjë litër naftë” të kalojë përmes Ngushticës së Hormuzit në dobi të SHBA-së dhe aleatëve të saj. Deklarata u bë nga një zëdhënës i ushtrisë iraniane, në mes të përshkallëzimit të tensioneve në rajon.
Sipas tij, çdo anije që i përket Shteteve të Bashkuara, Izraelit apo partnerëve të tyre do të konsiderohet një “objektiv legjitim”.
Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë dhe çdo bllokim i saj mund të ketë ndikim të madh në tregjet globale të energjisë.
Leave a Reply