Forcat e armatosura iraniane sot denoncuan “gënjeshtrat” e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili dje pretendoi se vendi i tij ka kontroll “të plotë” të Ngushticës së Hormuzit, e cila është strategjikisht e rëndësishme.
“Pretendimet e pavërteta të SHBA-së se anijet kalojnë normalisht nëpër Ngushticën e Hormuzit nuk janë gjë tjetër veçse gënjeshtra dhe trillime”, tha Ibrahim Zolfaghari, zëdhënësi i Komandës Qendrore të Forcave të Armatosura Iraniane, Khattam al-Anbiya.
Ngushtica e Hormuzit mbetet “nën menaxhimin dhe kontrollin e plotë të Republikës Islamike, dhe asnjë anije tregtare ose që transporton naftë nuk ka qenë ose nuk do të jetë në gjendje të kalojë në mënyrë të sigurt nëpër të pa lejen dhe mbikëqyrjen e forcave të fuqishme të armatosura iraniane”, shtoi ai në një video të transmetuar në televizionin shtetëror.
Donald Trump siguroi dje në një postim në rrjetin e tij Social Truth se SHBA-të kanë kontroll “të plotë” të Ngushticës dhe do ta “mbajnë” atë.
Më parë, një zyrtar tjetër i lartë iranian gjithashtu i kishte mohuar deklaratat e kreut të shtetit të SHBA-së.
“Sot, ju shihni se Ngushtica e Hormuzit është nën menaxhimin dhe kontrollin e Republikës Islamike dhe se vendi ynë vazhdon kursin e tij në mënyrë të sigurt”, tha kreu i njësisë paramilitare Basij të Republikës Islamike, Hossein Tayip.
Armiqësitë midis dy vendeve filluan përsëri në fillim të korrikut, kur memorandumi i mirëkuptimit që ishte përfunduar në qershor me qëllim përfundimin përfundimtar të luftës në Lindjen e Mesme u shemb.
Sulmet kanë ndaluar që nga fundi i korrikut, me Donald Trump që pretendon se negociatat me Iranin janë duke u zhvilluar. Teherani e ka mohuar këtë, duke deklaruar se po flet vetëm me Omanin për një rrugë të ardhshme për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Kreu i diplomacisë iraniane, Abbas Araghchi, akuzoi sot SHBA-në për “gabime në llogaritje” të lidhura me dështimet e inteligjencës.
“Një shembull: lufta kundër Iranit. Tani, një gabim edhe më i rëndësishëm në Ngushticën e Hormuzit”, shkroi ai në X.
Nga ana e tij, deputeti iranian Behnam Saadi, anëtar i Komitetit të Sigurisë Kombëtare, konfirmoi se anijet izraelite dhe anijet luftarake amerikane do të ndalohen të kalojnë nëpër Ngushticë.
“Anijet që i përkasin regjimit sionist nuk do të kenë të drejtë të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit në asnjë rrethanë, qoftë në kohë lufte apo paqeje”, tha ai për televizionin iranian, duke shtuar se “anijet luftarake amerikane gjithashtu do të ndalohen të kalojnë”.
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