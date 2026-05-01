Irani i ka transmetuar Shteteve të Bashkuara, nëpërmjet ndërmjetësve pakistanezë, përgjigjen e tij ndaj ndryshimeve të propozuara nga Uashingtoni në draft-marrëveshjen për t’i dhënë fund luftës.
Një burim rajonal, i cituar nga gazetari i Axios, Barak Ravid, e raportoi këtë. Dje, duke folur me gazetarët në Zyrën Ovale, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump përsëriti se Irani “dëshiron me dëshpërim një marrëveshje” dhe se vendi nuk mund të ketë “aftësi bërthamore”.
“Në një mënyrë ose në një tjetër, ne do të marrim uraniumin e pasuruar të Iranit”, shtoi Trump, duke deklaruar se ai “po përpiqet ta shpëtojë Iranin në një farë mënyre”.
