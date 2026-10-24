Irani tha të shtunën se anijet ushtarake amerikane nuk do të lejohen kurrë të hyjnë në Gjirin Persik “në asnjë rrethanë” dhe se Presidenti Donald Trump do ta “marrë me vete këtë ëndërr në varr”.
Komentet erdhën në mes të kërcënimeve në rritje të SHBA-së dhe Izraelit për sulme të reja ndaj Iranit, ndërsa ambasadori i SHBA-së në Turqi, Tom Barrack, paralajmëroi se Uashingtoni mund ta sulmojë “absolutisht” Iranin që këtë fundjavë.
“Ne nuk do të lejojmë anije ushtarake amerikane në Gjirin Persik në asnjë rrethanë dhe në asnjë kohë”, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, Ali Abdollahi.
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“Presidenti amerikan duhet të ëndërrojë të shohë forcat e armatosura të hyjnë në Gjirin Persik. Ai do ta marrë këtë ëndërr me vete në varr”, tha ai më tej.
Forcat iraniane kanë kufizuar trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit, një kanal jetësor energjie dhe portë hyrëse për në Gjirin Persik, që kur shpërtheu lufta me Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt.
Në shenjë hakmarrjeje, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një kundërbllokadë ndaj porteve dhe anijeve iraniane.
Teherani u ka kërkuar anijeve të kërkojnë leje për të kaluar tranzit dhe ka shënjestruar vazhdimisht anijet që përpiqeshin të kalonin nëpër Hormuz nëpërmjet një rruge jugore pranë bregdetit të Omanit.
Sipas Gardës, disa tankera që përpiqeshin të kalonin tranzit nëpër Hormuz përmes rrugës që Teherani e konsideron “të paligjshme” u goditën nga minat ditët e fundit.
Të premten, Garda tha se dy supertankerë që transportonin më shumë se 4.5 milionë fuçi naftë të papërpunuar janë braktisur në det pasi kanë goditur mina në rrugën ujore strategjike.
“Dhomat e tyre të motorëve u paaftësuan nga një shpërthim dhe një zjarr i fortë”, thanë Rojet në një deklaratë.
The post Irani i mbyll Gjirin Persik SHBA-së: Trump duhet të ëndërrojë të shohë forcat e armatosura të hyjnë në këtë zonë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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