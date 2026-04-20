Irani është i gatshëm të marrë pjesë në raundin e dytë të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Dy zyrtarë pakistanezë thanë se autoritetet iraniane kanë shprehur qëllimin e tyre për të dërguar një delegacion për një raund të dytë bisedimesh në Islamabad këtë javë. Zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin me median, thanë se ekziston një optimizëm i kujdesshëm se si delegacionet iraniane ashtu edhe ato amerikane do të jenë në gjendje të udhëtojnë në Islamabad.Burimet shtuan gjithashtu se Pakistani nuk do të zbulojë detajet e planeve të udhëtimit të secilës palë për arsye sigurie dhe i kërkuan medias të shmangë spekulimet rreth kohës së bisedimeve, duke theksuar se procesi mbetet në zhvillim e sipër.
