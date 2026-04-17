Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi se Ngushtica e Hormuzit është hapur plotësisht për të gjitha anijet tregtare për pjesën e mbetur të armëpushimit. Ai theksoi se ky vendim është në përputhje të plotë me armëpushimin e shpallur midis Izraelit dhe Libanit.
“Në përputhje me armëpushimin në Liban, kalimi për të gjitha anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit shpallet plotësisht i hapur për periudhën e mbetur të armëpushimit, në rrugën e koordinuar siç është njoftuar tashmë nga Portet dhe Organizata Detare e Republikës Islamike të Iranit”, shkroi Araghchi në platformën X.
Ky njoftim vjen pasi Ngushtica e Hormuzit kishte mbetur e mbyllur për disa ditë gjatë tensionit të fundit rajonal.
Armëpushimi 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit, do të ndikojë drejtpërdrejt në vendimin e Iranit për të rihapur rrugën kyçe detare për tregtinë globale.
Kujtojmë se Ngushtica e Hormuzit u mbyll në fillim të marsit 2026, më konkretisht rreth 2-4 mars 2026, pas eskalimit të madh të konfliktit midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit. Irani, përmes Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), e shpalli ngushticën të mbyllur për anijet që lidheshin me Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe aleatët e tyre perëndimorë, si përgjigje ndaj sulmeve ushtarake izraelite dhe amerikane ndaj interesave iraniane, duke përfshirë sulmet ndaj Hezbollahut në Liban.Kjo masë u përdor si presion strategjik dhe armë ekonomike nga Teherani për të kundërshtuar veprimet ushtarake kundër aleatëve të tij rajonalë. Ngushtica qëndroi efektivisht e mbyllur ose me trafik jashtëzakonisht të ulët për rreth 45 ditë, megjithëse pati disa tentativa të shkurtra për hapje gjatë armëpushimeve të përkohshme.
Mbyllja shkaktoi efekte të rënda globale: çmimet e naftës u rritën ndjeshëm deri në nivele alarmuese në ditët e para, u krijua një krizë energjetike ndërkombëtare, u ndërpre furnizimi me rreth 20 për qind të naftës dhe gazit natyror të botës, u prekën tregjet financiare, dhe shumë vende importuese të naftës, si Europa, Azia dhe SHBA, u përballën me rritje të çmimeve të karburanteve dhe inflacion.
