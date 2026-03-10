Posta elektronike e Kuvendit të Shqipërisë është shënjestruar nga një sulm kibernetik i grupit iranian Homeland Justice. Në rrjetin Telegram, ata kanë publikuar email-e të deputetëve që mbajnë datën 3 mars 2026.
Për të shpjeguar më mirë këtë sulm, ekspertja e sigurisë kibernetike, Migena Buzra, ndodhet në një lidhje direkte me “Studio Live” në Report Tv. “Nuk është thjesht një incident, është një operacion shumë i sofistikuar kibernetik me dimension politik e publik”, shprehet Buzra.
Më pas, ajo shpjegon fazat që janë ndjekur për ndërhyrjen brenda sistemit të Kuvendit. Fillimisht ka ndodhur me emaile që duken si të besueshme dhe shërbejnë për vjedhjen e fjalëkalimeve ose me bashkëlidhje që kanë një lloj ‘virusi’ të bashkëngjitur për të garantuar hyrjen. Më tej, janë komprometuar kredencialet dhe hakerët kanë arritur të qëndrojnë brenda rrjetit pa u vënë re.
“Mund të kenë qenë disa hapa ku hyrja e parë ka ndodhur duke përdorur emaile të personalizuara, të dukshme si të besueshme dhe përmbajnë linqe për vjedhjen e fjalëkalimeve, dokumente, malware e të tjera. Bashkëlidhje që instalohen në kompjuter. Nëse përdoruesi hap dokumentet ose jep kredencialet, sulmuesi mund të hyjë në të gjitha dokumentet e brendshme. Si fazë ose skenar i dytë ka ndodhur komprometimi i kredencialeve dhe metoda më e zakonshme janë vjedhja nga incidente të tjera që kanë qenë më herët, sulmuesit mund të përdorin çelësat e sesioneve pa prekur fjalëkalimin dhe të qëndrojnë për periudha kohore, edhe pse kjo s’është e dukshme për përdoruesin. Lëvizja brenda rrjetit ku ka komprometim të rrjetit, të të dhënave të secilit individ brenda Kuvendit”, tha ekspertja.
Buzra shpjegon se sulme të tilla janë hibdride dhe kanë si synim edhe presionin psikologjik.
“Sulmuesi merr një kontroll mbi pjesën më të rëndësishme të infrastrukturës duke marrë edhe dokumente që i shkarkojnë përmes kanaleve të enkriptuara. Më e rëndësishmja është operacioni psikologjik dhe lufta e informacionit. Homeland Justice, siç ne e kemi analizuar, kombinon tre elementë shumë të rëndësishëm: sulmi teknik, publikimi selektiv i të dhënave sepse nuk supozohet që kanë të gjitha të dhënat për të bërë më pas presion psikologjik. Kjo më pas përfshin propagandën, destabilizimin e me radhë, pra nuk duan të shohin vetëm informacionin, por duan që politika dhe publiku të reagojnë emocionalisht”, tha Buzra duke shtuar se nuk është rasti i parë.
Ekspertja shton se hakerët kanë synuar kontroll të qëndrueshëm në rrjetin e brendshëm, por siguron se nuk e kanë të gjithë databazën.
“Nëse grupi Homeland Justice apo ndonjë tjetër do të kishte të gjithë databazën, do e kishte publikuar deri tani”, shprehet ajo duke shtuar se po kryhen edhe verifikimet e nevojshme.
Në fund, Buzra tha se nuk ka vend për panik.
“Nuk ka vend për panik, por duhet të jemi vigjilentë për të pasur autorësinë mbi sistemet që punojmë”, përmbylli ekspertja.
