Dy persona kanë humbur jetën dhe të paktën 12 të tjerë kanë mbetur të plagosur, pas një sulmi iranian ndaj një ndërtese rezidenciale në Arabinë Saudite. Lajmin e ka konfirmuar agjencia për Mbrojtje Civile e vendit përmes rrjetit social X, duke nënvizuar se ndërtesa e sulmuar ishte e banuar dhe goditja ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Ngjarja vjen në një kohë tensionesh të larta në rajon, ndërsa vendet e Gjirit Persik po përballen me rritjen e kërcënimeve dhe sulmeve të raportuara me dronë. Edhe Bahreini ka denoncuar një sulm iranian ndaj një impianti uji, duke theksuar se agresioni ka prekur objektiva civile dhe ka shkaktuar dëme materiale, sipas një postimi të Ministrisë së Brendshme të Bahreinit në X.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar pasdite vonë me kryeministrin britanik Keir Starmer për situatën në Lindjen e Mesme dhe për mundësinë e përdorimit të bazave të RAF në rajon për të mbështetur mbrojtjen kolektive të partnerëve. Kjo vjen pas kritikave të Trump ndaj vonesës së vendimit të Britanisë për dërgimin e dy anijeve ndërluftuese në Mesdheun Lindor.
Situata ka nxitur reagime edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë shprehur pakënaqësi për raportime në media izraelite, që zbulojnë sulme të kufizuara në Iran dhe lëvizje të avionëve drejt Tel Avivit. Zyrtarët e Abu Dhabit kanë theksuar se këto informacione mund të dëmtojnë përpjekjet delikate të rajonit dhe kanë kërkuar menaxhim më të kujdesshëm të informacionit për fluturimet evakuuese dhe lëvizjet ushtarake.
Një burim i familjes mbretërore saudite ka deklaruar se Arabia Saudite është koordinuar me disa aleatë për të përgatitur skenarin e përgjigjes, por deri tani shmangia e konfliktit mbetet opsioni kryesor. “Nëse sulmet e Iranit kundër vendeve të Gjirit Persik vazhdojnë, do të hapim bazat tona ushtarake për forcat amerikane për mbështetje logjistike dhe ushtarake kundër Iranit”, ka theksuar burimi.
Ngjarjet e fundit flasin për tensione të vazhdueshme në Gjirin Persik dhe rritin shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm, ndërsa vendet rajonale dhe aleatët ndërkombëtarë monitorojnë situatën me kujdes maksimal.
