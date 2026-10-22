Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha të enjten se katër anije të përfshira në transferime të paligjshme të naftës në Gjirin Persik verior u goditën dhe u përfshinë nga flakët njëkohësisht pasi u gjurmuan nga forcat e saj të mërkurën.
IRGC shtoi se tre anije të tjera u përplasën me mina në perëndim të Ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëroi ushtrinë amerikane se provokimet e vazhdueshme mund të çonin në një përgjigje më të gjerë kundër bazave të saj rajonale.
The post Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik, IRGC lëshon paralajmërim të ri për ushtrinë amerikane appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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