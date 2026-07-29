Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani ka sulmuar objektiva amerikane dhe ka goditur tre cisterna nafte në Ngushticën e Hormuzit.
Sipas Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, janë lëshuar raketa balistike ndaj objektivave ushtarake amerikane në Jordani. Autoritetet amerikane deklarojnë se të gjitha raketat janë interceptuar me sukses nga sistemet e mbrojtjes ajrore.
Si kundërpërgjigje, Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite zhvilluan sulme ajrore të përbashkëta ndaj pozicioneve të milicive pro-iraniane në Irak, duke rritur frikën për një zgjerim të konfliktit në rajon.
Përshkallëzimi i situatës ka tronditur edhe tregjet ndërkombëtare të energjisë. Në tregtinë aziatike, nafta amerikane u rrit me 4.11%, duke arritur në 82.52 dollarë për fuçi, ndërsa nafta Brent u ngjit me 4.27%, në 87.68 dollarë për fuçi.
Ndërkohë, shqetësimet janë shtuar edhe pas raportimeve për një shpërthim në një cisternë nafte në Detin e Kuq gjatë kalimit në pjesën jugore të rajonit, duke rritur pasigurinë për sigurinë e një prej korridoreve më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë.
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