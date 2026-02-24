Irani po afron një marrëveshje me Kinën për blerjen e raketave lundrimi kundër anijeve, sipas gjashtë burimeve të njohura me negociatat. Ky zhvillim ndodh në një kohë kur Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një forcë të madhe detare pranë bregdetit iranian, për të parandaluar sulme të mundshme ndaj Republikës Islamike.
Marrëveshja për raketat CM-302 të prodhuara në Kinë është drejt finalizimit, megjithëse ende nuk është caktuar një datë dorëzimi, thanë burimet. Raketat supersonike kanë një rreze veprimi prej rreth 290 kilometrash dhe janë të dizajnuara për të shmangur sistemet mbrojtëse të anijeve duke fluturuar në lartësi të ulët dhe me shpejtësi të lartë.
