Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij iranian Masoud Pezeshkian thelluan lidhjet ushtarake midis vendeve të tyre duke nënshkruar një partneritet strategjik 20-vjeçar që ka të ngjarë të shqetësojë Perëndimin.

Sipas marrëveshjes, Rusia dhe Irani do të rrisin bashkëpunimin në një sërë fushash, duke përfshirë shërbimet e tyre të sigurisë, stërvitjet ushtarake, vizitat në portin e anijeve luftarake dhe trajnimin e përbashkët të oficerëve.

Asnjëri nuk do të lejojë që territori i tyre të përdoret për ndonjë veprim që kërcënon shtetin tjetër dhe nuk do t’i ofrojë asnjë ndihmë një agresori që sulmon njërin prej këtyre dy kombeve, sipas tekstit, i cili gjithashtu shkruan se ata do të punojnë së bashku për të kundërshtuar kërcënimet ushtarake.

Por marrëveshja nuk përfshinte një klauzolë të mbrojtjes reciproke të ngjashme me traktatin midis Rusisë dhe Koresë së Veriut, për të cilin Perëndimi thotë se ka parë trupat e Koresë së Veriut të dislokuara për të luftuar në Ukrainë, diçka që Moska as e ka konfirmuar e as mohuar.

Pezeshkian, në vizitën e tij të parë në Kremlin që nga fitimi i presidencës korrikun e kaluar, e përshëndeti traktatin si një kapitull të ri të rëndësishëm në marrëdhëniet dypalëshe, ndërsa Putin tha se Moska dhe Teherani ndanë shumë pikëpamje mbi çështjet ndërkombëtare.

“Marrëveshja e partneritetit që u nënshkrua sot hap një kapitull të ri në marrëdhëniet midis Iranit dhe Rusisë në të gjitha sferat, veçanërisht në bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik. Jam i bindur se ky traktat, i cili është hartuar në bazë të fushave me interes të ndërsjellë, do të krijojë shtigje të reja për zgjerimin e horizonteve të reja dhe të ndritshme në bashkëpunim midis Rusisë dhe Iranit”, tha Masoud Pezeshkian, President i Iranit.

“Ne kemi nevojë për më pak burokraci dhe më shumë veprime konkrete. Çfarëdo vështirësish të krijohen nga të tjerët, ne do të jemi në gjendje t’i kapërcejmë ato dhe të ecim përpara”, tha Vladimir Putin, President i Rusisë.

Putin tha se Rusia e informonte rregullisht Iranin për atë që po ndodhte në konfliktin në Ukrainë dhe se ata u konsultuan nga afër për ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Kaukazit Jugor.