Irani dhe Katari kanë rifilluar zyrtarisht tregtinë detare mes dy vendeve, duke i dhënë fund një ndërprerjeje rreth pesëmujore të shkaktuar nga konflikti në rajon.
Lajmi u konfirmua të dielën nga atasheu tregtar i Iranit në Doha, sipas mediave shtetërore iraniane.
Rifillimi i transportit detar vjen pas marrëveshjes së përkohshme të arritur muajin e kaluar mes Teheranit dhe Uashingtonit, e cila shpalli fundin e armiqësive pas një konflikti katërmujor dhe parashikoi rikthimin e lëvizjes detare në nivelet para luftës në Gjirin Persik. Megjithatë, qarkullimi detar drejt dhe nga Gjiri vijon të mbetet i ndjeshëm dhe i kontestuar.
Sipas Abbas Abdolkhani, transporti detar mes portit iranian Dayyer dhe portit Al Ruwais në Katar ka rifilluar pas koordinimit mes Ambasadës së Iranit në Doha dhe autoriteteve të Katarit.
Këto dy porte, të vendosura përballë njëri-tjetrit në brigjet e Gjirit Persik, shërbejnë kryesisht për tregtinë rajonale. Porti iranian i Dayyer ishte goditur disa herë gjatë konfliktit, duke shkaktuar ndërprerjen e aktivitetit tregtar.
Shenja të normalizimit të tregtisë në rajon ishin shfaqur edhe në fund të muajit qershor, kur një zyrtar i Organizatës për Promovimin e Tregtisë së Iranit njoftoi se mallrat iraniane kishin nisur sërish të zhdoganoheshin në portin Jebel Ali të Emirateve të Bashkuara Arabe, porti më i madh në rajon.
Rifillimi i lëvizjes së mallrave mes Iranit, Katarit dhe vendeve të tjera të Gjirit shihet si një sinjal i rikthimit gradual të aktivitetit tregtar në rajon pas muajve të tensioneve dhe përplasjes ushtarake.
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