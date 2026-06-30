Bisedimet Iran-Katar të mërkurën do të mbulojnë zbatimin e marrëveshjes së Teheranit me SHBA-në, si dhe asetet e saj të ngrira, tha të martën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei.
“Ajo që ndoshta do të zhvillohet nesër në Doha është një diskutim me palën e Katarit mbi zbatimin e disa dispozitave të memorandumit të mirëkuptimit, përfshirë dispozitën në lidhje me lirimin e aseteve të kufizuara të Iranit”, tha të martën Baghaei.
Ai shtoi se ekipi negociator i Iranit nuk kishte plan të takohej me delegacionin amerikan në ditët në vijim.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha të martën se i dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, kanë mbërritur në Doha për t’u takuar me ndërmjetësit e Katarit, por theksoi se nuk do të ketë një takim me zyrtarët iranianë.
Ai shtoi se 6 miliardë dollarë nga fondet e ngrira të Iranit nuk janë transferuar në Teheran, por se kjo do të ndodhë “sipas përparimit të negociatave”.
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