Iliana Iotova fitoi raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Bullgari, duke u bërë kështu gruaja e parë e zgjedhur në krye të shtetit.
Iotova, e cila mbështet dialogun me Rusinë dhe kundërshton ndihmën ushtarake për Ukrainën, mori rreth 58 për qind të votave në raundin e dytë të së dielës.
Kundërshtari i saj, ish-kryeministri i përkohshëm Andrey Gyurov, mori rreth 38 për qind të votave.
Gyurov, i cili mbështetet nga opozita pro-perëndimore, deklaroi se rezultatet duhet të pranohen ashtu siç janë.
Rreth 2,95% e votuesve zgjodhën opsionin “Nuk mbështes askënd”.
Pjesëmarrja e votuesve ishte e ulët, rreth 27 deri në 29 për qind, pak më të lartë se në raundin e parë.
Balotazhi pasoi raundin e parë të mbajtur më 25 tetor, në të cilin asnjë kandidat nuk arriti të siguronte shumicën e nevojshme për një fitore të menjëhershme.
Iotova, e cila më parë mbante postin e zëvendëspresidentes, mori detyrën e presidentes në janar, pasi ish-presidenti Rumen Radev dha dorëheqjen për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat ai i fitoi si pjesë e një grupimi që shumë analistë politikë e konsiderojnë si miqësor ndaj Kremlinit.
Radev e mbështet Iotovën dhe të dy kanë bërë thirrje për një zgjidhje diplomatike të luftës në Ukrainë.
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