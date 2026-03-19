Qeveria shqiptare ka miratuar në mbledhjen e saj të fundit tre vendime të rëndësishme për shpronësimin për interes publik të pasurive pronë private. Këto vendime i hapin rrugë realizimit të tre projekteve të infrastrukturës dhe shërbimeve publike në bashkitë Elbasan, Shkodër dhe Maliq. Sipas akteve zyrtare, shpronësimet do të kryhen në favor të bashkive përkatëse, të cilat do të mbërrijnë edhe faturën financiare të dëmshpërblimit.
Elbasan, rruga e re
Projekti i parë lidhet me ndërtimin e rrugës “Bexhet Hyti” në qytetin e Elbasanit. Për këtë qëllim, qeveria ka miratuar një fond prej rreth 936 mijë lekësh, i cili do të shërbejë për kompensimin e pronarëve të pasurive të llojit “arë” dhe “truall”. Procesi i shpronësimit pritet të përfundojë brenda tre muajve, ndërsa Agjencia Shtetërore e Kadastrës është ngarkuar të bllokojë çdo transaksion me këto pasuri deri në regjistrimin e tyre në emër të Bashkisë Elbasan.
Shkodër, rikonstruksioni i trotuarit pranë shkollës “Ndre Mjeda”
Në qytetin e Shkodrës, interesit publik do t’i shërbejë rikonstruksioni i trotuarit perimetral të shkollës 9-vjeçare “Ndre Mjeda”. Ky projekt kërkon shpronësimin e një pasurie të llojit “truall”, vlera e së cilës është përllogaritur në rreth 1.75 milionë lekë. Edhe në këtë rast, fondet mbulohen plotësisht nga buxheti i Bashkisë Shkodër. Ky investim synon të rrisë sigurinë e nxënësve dhe të përmirësojë infrastrukturën këmbësore rreth institucionit arsimor.
Maliq, zgjerim i varrezave në pesë fshatra
Vendimi i tretë prek Bashkinë e Maliqit, ku është planifikuar zgjerimi i varrezave publike në fshatrat Podgorie, Sovjan, Pojan, Zëmblak dhe Vloçisht. Nevoja për këtë shërbim publik ka detyruar shpronësimin e pasurive të llojit “arë” me një vlerë totale prej rreth 3.5 milionë lekësh. Ky projekt shihet si një domosdoshmëri për komunitetet e këtyre zonave rurale.
Procedurat e likuidimit
Për të gjitha rastet, qeveria ka specifikuar se pronarët e prekur do të kompensohen në vlerë të plotë vetëm pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues pranë bashkive përkatëse. Afati ligjor për përfundimin e procedurave administrative të kalimit të pronësisë është caktuar 3 muaj nga hyrja në fuqi e vendimeve.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka marrë urdhër të pezullojë menjëherë transaksionet për pasuritë e identifikuara, me qëllim që të evitohen shitblerjet e panevojshme përpara nisjes së punimeve në terren.
