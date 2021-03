Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Elbasanit, Taulant Balla zhvilloi sot një takim me Kryetarët e Bashkive të Qarkut Elbasan mbi arritjet dhe vizionin e PS për Investimet në Ujësjellës-Kanalizime.

Balla gjatë fjalës së tij tha se ky mandat do të jetë ai i zgjidhjes përfundimtare të çështjes së furnizimit me ujë të pijshëm 24 orë për çdo familje në këtë qark.

“Kryeministri e tha shumë qartë: Ky do të jetë mandati i zgjidhjes përfundimtare të çështjes së furnizimit me ujë të pijshëm 24 orë për çdo familje të qarkut Elbasanit. E vërteta është që në 2013-ën të gjitha ndërmarrjet e ujësjellësit ishin jo vetëm nën një administrim politik, por shërbenin si një vend punësimi për militantët e partive dhe nuk ishin aspak ndërrmarje që të garantonin cilësi të furnzimit me ujië të pijshëm dhe cilësi të kanalizimeve të ujërave të zeza.

Ishte si një sipërmarrje e vështirë të garantoje që të siguroje shërbim të plotë me ujë të pijshëm në këto bashki. Dalëngadalë filloi tranformimi dhe shpejtësia e ndryshimit erdhi pas vitit 2017. Kryetarët e bashkive do tregojnë ekperiencat e tyre në secilën prej bashkive”, u shpreh ai.

Balla shtoi se investimet në 4 vitet e fundit, në ujësjellës kanalizime, në qarkun Elbasan, janë disa herë më të larta se të gjitha investimet të mara së bashku nga viti 1992 deri në vitin 2017. Ai u shpreh se vetëm me Partinë Socialiste në qeverisje qëndrore dhe vendore, do të arrihet që ti jepet zgjidhje kësaj çështjeje.

“Ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve janë kompani që menaxhohen nga menaxherë dhe ndërkohë që bashkitë sot janë thjesht aksionerë. Unë gjej rastin si përfaqësues politik i këtij qarku të shpreh se investimet në 4 vitet e fundit, në ujësjellës kanalizime, në qarkun Elbasan, janë disa herë më të larta se të gjitha investimet të mara së bashku nga viti 1992 deri në vitin 2017. Dhe një pjesë e investimeve janë ende në vazhdim, në secilën prej bashkive një pjesë e këtyre investimeve janë në proces , një pjesë kanë përfunduar, një pjesë kanë janë duke përfunduar, një pjesë janë në procesin e negocimit të kontratave, një pjesë janë në procesin e gjetjes së fondeve nga ana e qeverisë.

Sot e them me plot bindje se ne i qëndrojmë plotësisht angazhimit të marrë se mandati i ri, do të jetë edhe mandati i fundit që do të diskutohet për këtë çështje gjatë fushatave zgjedhore. Jam shumë i bindur që qasja që kemi tani është qasja e duhur për ta fituar këtë betejë. Prandaj kush e sheh 25 prillin si një ditë të shpresës, të zgjidhjes së këtij problem, duhet ta investojë votën e vet tek Partia Socialiste. Sepse vetëm me Partinë Socialiste në qeverisje qëndrore dhe me Bashkitë e qarkut këtu, ne do kemi arritur që çdo banori të qarkut Elbasan t’i japim zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështjeje.”, theksoi Balla.