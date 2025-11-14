Ndërtimi i hekurudhave në Kinë pati përparim të qëndrueshëm në 10 muajt e parë të vitit 2025, me investimet në asete fikse që u zgjeruan me 5.7% nga viti në vit, sipas operatorit hekurudhor të vendit.
Gjatë periudhës janar-tetor, investimet në asete fikse në sektorin hekurudhor arritën në 671.5 miliardë juanë (rreth 94.8 miliardë dollarë amerikanë), sipas të dhënave nga China State Railway Group Co., Ltd.
Investimet në hekurudha kanë luajtur një rol në stimulimin e investimeve dhe kanë ofruar mbështetje të fortë për zhvillimin ekonomik dhe social me cilësi të lartë, tha grupi.
Këtë vit, grupi ka avancuar planifikimin dhe ndërtimin hekurudhor në një mënyrë të rregullt, ka përshpejtuar ndërtimin e një rrjeti hekurudhor modern të klasit botëror, ka përmirësuar më tej aksesin dhe mbulimin, si dhe ka promovuar lidhjen rajonale të nivelit të lartë.
Në hapin tjetër, do të vazhdojë të promovojë ndërtimin e projekteve kyçe, të forcojë sigurinë dhe kontrollin e cilësisë, të sigurojë përfundimin me cilësi të lartë të detyrave vjetore të investimeve në ndërtimin e hekurudhave, në mënyrë që të mbështesë rimëkëmbjen dhe përmirësimin e qëndrueshëm të ekonomisë së Kinës, shtoi kompania.
