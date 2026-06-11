Investimet e huaja direkte u rritën përsëri në 3-mujorin e parë të vitit 2026.
Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, ato arritën vlerën e 404 milionë eurove, duke shënuar një rekord të ri historik për këtë periudhë të vitit. Investimet e huaja janë rritur me 11.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë tremujorit të parë 2026, flukset valutore hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte ishin të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme, në masën 43%, sektorin e ndërmjetësimit financiar, në masën 17%, energjetikës, në masën 9%, komunikacionit, në masën 5% dhe hidrokarburet, në masën 4%.
Mbështetur mbi këtë strukturë, investimet e huaja në pasuri të paluajtshme vlerësohet të kenë arritur në 174 milionë euro, duke shënuar një rekord të ri hisotrik për tremujorin e parë të vitit.
Rritja e tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri në vitet e fundit po mbështetet në masë të konsiderueshme prej kërkesës që vjen nga investitorët e jashtëm.
Investimet e huaja në prona janë tipike sidomos për zonat bregdetare, ku, pavarësisht çmimeve në rritje, ato ngelen konkurruese krahasuar me vendet e tjera bregdetare të rajonit.
Rritja e fortë e çmimeve të pronave në vitet e fundit i ka bërë pasuritë e paluajtshme edhe një alternativë më tërheqëse dhe ka rritur numrin e blerësve që kanë blerë prona për qëllime investimi.
Përqendrimi në rritje i investimeve te pasuritë e paluajtshme e ka balancuar disi strukturën mes investimeve të reja dhe fitimeve të riinvestuara.
Sipas Bankës së Shqipërisë, fitimet e riinvestuara arritën në 206 milionë euro, ose sa 51% e fluksit total të investimeve të huaja direkte. Megjithatë, ato ranë me 3.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Ndërkohë, injektimi i kapitaleve të reja kishte vlerën e 183 milionë eurove, me një rritje vjetore me 25.3%.
Investimet e huaja direkte luajnë një rol të rëndësishëm në bilancin e pagesave, duke kompensuar deficitin e llogarisë korrente dhe nevojat e ekonomisë për valutë të huaj në importin e mallrave.
Sipas Bankës së Shqipërisë, investimet e huaja direkte kanë qenë një ndër faktorët kryesorë në forcimin e vazhdueshëm të Lekut në kursin e këmbimit valutor në vitet e fundit.
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