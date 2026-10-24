Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se puna në terren po vijon me intensitet në segmentin rrugor Elbasan–Papër, i cili përbën një nga nyjet kryesore të Korridorit Europian VIII.
Sipas Zëvendëskryeministres, ky projekt infrastrukturor ka një rëndësi të veçantë për rrjetin rrugor kombëtar dhe rajonale, duke ndikuar drejtpërdrejt në lehtësimin e qarkullimit dhe nxitjen e ekonomisë.
“Një investim strategjik që lehtëson lëvizjen e qytetarëve, si dhe krijon më shumë mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit”, shkruan Koçiu në mesazhin e saj.
Në mbyllje të reagimit të saj, Koçiu nëvizo se realizimi i veprave të tilla madhore mbështet integrimin e vendit në hapësirën evropiane, duke deklaruar se “rruga e Shqipërisë drejt zhvillimit dhe familjes evropiane nuk ndalet”.
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