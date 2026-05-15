Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një konferencë me gazetarët këtë të premte, 15 maj lëshoi akuza të forta ndaj kreut të qeverisë Edi Rama, lidhur me “Diellën”.
Sipas Berishës, një investigim i hollësishëm i ekspertit ndërkombëtar Patrick Quirk vërteton se ky “Diella” nuk posedon asnjë element të inteligjencës artificiale. Lideri i opozitës e cilësoi projektin si një “bllof botëror” dhe një skemë mashtrimi të krijuar posaçërisht për të maskuar vjedhjet e qeverisë.
Ai theksoi se prezantimi i Diellës si një mjet i gjithëfuqishëm kundër korrupsionit ishte thjesht një propagandë që synonte manipulimin e opinionit publik dhe mediave ndërkombëtare.
“Edi Rama e paraqiti ministrin Diella si të gjithëfuqishmin në luftën kundër korrupsionit. Për fat të keq, mediat ndërkombëtare fillimisht u mashtruan nga ky bllof i turpshëm, nga ky akt i paprecedent në historinë e botës. Ndërkohë që Diella nuk kishte asnjë lidhje me urtësinë artificiale, nuk kishte asnjë element të saj, ishte thjesht një avatar bosh, një bllof i Edi Ramës për të maskuar vjedhjet e tij të tmerrshme që do dëshmoheshin dhe që dëshmohen çdo ditë.”
Berisha pretendon se ky akt ka dëmtuar rëndë imazhin e Shqipërisë në botë dhe ka përdhosur moralin e shtetit shqiptar.
Sipas tij, zbulimi i ekspertit tregon se ministrja virtuale është një “avatar bosh” pa asnjë ndërfaqe apo funksion real operativ. Në përfundim të konferencës, ai paralajmëroi se ky mashtrim do të mbetet në histori si një nga rastet më të paprecedenta të shkeljes së ligjit dhe Kushtetutës.
Për sa më sipër, falë një eksperti më të shquar të fushës ndërkombëtar, Patrick Quirk, i cili i ka kushtuar ditë dhe javë të tëra zbërthimit një për një të Diellës, ai nxjerr se ministrja Diella nuk ka absolutisht as edhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero! Se është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe, etj, etj. Ky është një krim i shëmtuar kushtetues. Kjo është një damkosje tjetër e imazhit të Shqipërisë në Evropë dhe botë.”
