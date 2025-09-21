Një rrjet sekret i financuar nga Rusia po përpiqet të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve demokratike që pritet të mbahen në Moldavi, sipas një investigimi të kryer nga korporata britanike e transmetimit BBC. Duke infiltruar një gazetare të saj dhe 34 rekrutë, BBC zbuloi një rrjet që premtonte pagesa për persona që postonin në rrjetet sociale propagandë pro-ruse dhe lajme të rreme, me qëllim dobësimin e partisë pro-evropiane në pushtet, përpara zgjedhjeve parlamentare të 28 shtatorit.
Personat e përfshirë në këtë skemë, të organizuar në emër të një organizate fiktive që në të vërtetë nuk ekziston, u paguan për të gjetur mbështetës të opozitës pro-ruse dhe për të kryer në mënyrë sekrete një të ashtuquajtur sondazh.
Sipas këtij sondazhi, Partia Veprim dhe Solidaritet (PAS) në pushtet, e themeluar nga presidentja Maia Sandu, do të humbte zgjedhjet, ndërkohë që sondazhet zyrtare tregojnë se kjo parti aktualisht kryeson përballë bllokut zgjedhor patriotik pro-rus.
Gazetarja e BBC-së dhe rekrutët ndoqën fillimisht disa seminare sekrete, pas të cilëve u kontaktuan nga koordinatorja e rrjetit.
Ajo i tha gazetares së BBC-së se do të paguhej rreth 125 paund në muaj për të publikuar postime në TikTok dhe Facebook, dhe se paratë do të dërgoheshin përmes një banke shtetërore ruse të sanksionuar, e cila është aksionere në një nga kompanitë e oligarkut moldav Ilan Shor.
Shor, i sanksionuar nga SHBA për veprime dashakeqe në favor të Kremlinit, u arratis nga Moldavia dhe tashmë jeton në Moskë. Ai është mbështetës i organizatës jofitimprurëse “Evrazia”, e cila është sanksionuar nga SHBA, BE dhe Britania e Madhe pasi u akuzua për dhënien e ryshfeteve qytetarëve moldavë për të votuar kundër anëtarësimit në BE në referendumin e vitit të kaluar. Rezultati zyrtar i referendumit mbështeti anëtarësimin në BE, por me një diferencë të ngushtë.
Pas trajnimit për përdorimin e ChatGPT, gazetares iu kërkua të postonte pretendime të pabazuara, si për shembull se qeveria aktuale e Moldavisë po planifikonte të falsifikonte rezultatet e zgjedhjeve, se anëtarësimi i mundshëm i Moldavisë në BE do të detyronte qytetarët e saj të bëheshin pjesë e komunitetit LGBTQ, dhe se presidentja Sandu po ndërmjetësonte trafikimin e fëmijëve.
