Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka emëruar komentatorin e djathtë, Dan Bongino, si zëvendësdrejtor të FBI-së, shkruan A2 CNN. Trump shkroi në rrjetet sociale se Bongino është “një njeri me dashuri dhe pasion të jashtëzakonshëm për vendin tonë” dhe do të shërbejë nën drejtimin e drejtorit të sapokonfirmuar të FBI-së, Kash Patel.

50-vjeçari ka punuar për departamentin e policisë së Nju Jorkut dhe për Shërbimin Sekret – si dhe ka qenë pjesë e ekipit të mbrojtjes së dy presidentëve, George W. Bush dhe Barack Obama.

Ai drejton një podcast me emrin e tij, postimet e të cilit në Facebook shpesh tërheqin më shumë vëmendje sesa ato të Fox News dhe CNN së bashku. “Faleminderit zoti President, Prokurore e Përgjithshme Bondi dhe Drejtor Patel”, shkroi Bongino në X në një postim pas shpalljes së Trump.

Trump tha në njoftimin e tij në rrjetet sociale të dielën se Bongino është “i gatshëm dhe i përgatitur të heqë dorë” nga podcast-i i tij “për të shërbyer”. “Drejtësia, Ligji dhe Rendi do të rikthehen në Amerikë, dhe shpejt”, shtoi Trump. Ai tha se Bongino do të bëjë një punë “të jashtëzakonshme” në FBI.

Bongino, i cili ka kandiduar tre herë për Kongres, e kishte ftuar Trump-in në podcast-in e tij ditor, The Dan Bongino Show, para zgjedhjeve të vitit të kaluar.

Episodet e programit të tij gjatë javës së fundit përfshijnë tituj si “Trump vazhdon të sjellë rezultate dhe liberalët po tërbohen” dhe “E vetmja kategori njerëzish që e duan krimin janë kriminelët!!!”.

Duke folur për karrierën e tij si komentator politik konservator, Bongino tha në vitin 2018: “Jeta ime tani ka të bëjë vetëm me ‘t’i bëj liberalët të çmenden’”. Me stilin e tij luftarak, shpesh Bongino debaton me kritikët e Trump-it, mes tyre edhe me shkrimtarin e zhanrit horror, Stephen King.

Shefi i ri i Bonginos në FBI, Patel, u konfirmua javën e kaluar me një rezultat të ngushtë nga Senati për të drejtuar agjencinë e zbatimit të ligjit, të cilën ai e ka kritikuar prej kohësh. Demokratët kishin paralajmëruar se ai do të kërkonte hakmarrje kundër armiqve të Trump-it, megjithëse ish-prokurori ka mohuar çdo plan për të ndjekur hakmarrje politike dhe ka premtuar se do ta “rindërtojë” byronë.