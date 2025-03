Prokurori Olsi Dado duket se ka luajtur edhe gurin e fundit që i kishte mbetur në seancën e sotme të Gjykatës së Posaçme të Apelit për të mbajtur në burg kryebashkiakun Erion Veliaj.

Burime brenda seancës (por, edhe ndonjë portal afër PD-së) shprehen se Dado ka përgjuar telefonin e burgut dhe pasi ka transkriptuar bisedat e Veliajt me familjarët e tij, i ka sjellë ato si “prova të reja” kundër kryebashkiakut.

Në këto biseda rezulton se Veliaj ka dakordësuar dy intervistat e realizuara me një emision në Top Channel dhe një tjetër emision në Report TV, të cilat janë kryer me letra me shkrim dore nga burgu. Pikërisht këto Dado i ka cilësuar si intimiduese.

Gjithashtu, Dado ka shprehur rezerva edhe për statuset e Veliajt në Facebook, duke u interesuar se si postohen ato, në një kohë kur vetë kryebashkiaku ka deklaruar publikisht se ai komunikon me pusulla, të cilat i shkruan me shkrim dore e që më pas hidhen në rrjete sociale.

Këto përpjekje të prokurorit Dado duken më shumë si tentativa të dëshpëruara për ta mbajtur Veliajn ende në burg. Ndërsa Veliaj, më herët ka deklaruar se këto mënyra përgjimi apo hetimi me qëllim heqjen e fjalës dhe moskomunikimit me të afërm apo media të ndryshme, i takojnë epokës së regjimit komunist të Enver Hoxhës.

