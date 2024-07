Nga Mero Baze



Zakonisht ndodh që pas ndonjë interviste të rëndësishme bëhen debate televizive, kurse televizioni i familjes Berisha paralajmëron debate televizive për atë se çfarë do thotë Arben Ahmetaj në intervistë të hënën.

Nuk është ndonjë sekret që nuk dihet, pasi ata kanë 7 muaj që e kanë marrë intervistën dhe e shesin pjesë pjesë. Problemi është se intervista para se të transmetohet, është shitur disa herë për shantazhe tek personazhe që përmenden dhe për të tjerë të cilët nuk përmenden, por u është thënë se janë sulmuar nga Ahmetaj.

Kështu në një farë mënyre ajo ka për të mbetur në histori si intervista nga e cila këta të Berishës kanë bërë lekë më shumë se nga inceneratorët.

Së paku dy biznesmenëve të mëdhenj u është çuar në zyrë duke u treguar pjesën ku ai akuzon me dreka e darka me ta, dhe u është premtuar heqja kundrejt pagesës. Të tjerë janë terrorizuar me stilin e thashethemeve, kështu tha për ty, kështu për atë. Ndonjë që e ka ngrënë presionin, dhe ka paguar. Me të tjerë bëhet pazar deri të hënë, duke nxjerrë paraprakisht se ça do thotë Ahmetaj. E vërteta është që intervista është marrë qysh herën e parë dhe po shitet pjesë pjese, duke ndjekur ca hallet e Ahmetajt në përpjekje për të marrë azil, por më shumë hallet e Berishës, i cili mendon me këtë rast të kapë edhe ndonjë ndonjë lekë, përveç shantazhit.

Tani Ahmetaj ka hallet e veta dhe ka të drejtën e tij t’i zgjidhi ato ku të dojë e si të dojë, por nëse kontratën e ka pas që dhe ata ta shesin si të duan, s’ka për t’i bërë as atij për azil, dhe as aziles së pleqve në penxheren e PD.

Sa herë që Berisha mund të ketë ndonjë hall si ky dorëzimi për Kodin elektoral, mund t’u hedhë të vetëve një copë për t’u hequr mërzinë. Nuk di në ua heq dot këtë radhë, por mirë është të mbajë rezervë dhe për ditën e zgjedhjeve. Se atë ditë mërzia do jetë më e madhe.