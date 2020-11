Në vend që të përgjigjet për akuzat se merrte në pyetje shqiptarët për llogari të Dick Marty, kryedemokrati e ka spostuar vëmendjen në tema të tjera, ku herë flet për spitalet COVID dhe herë për oligarkët.

Nga ana tjetër, mediat pranë PD kanë nisur publikimin e disa shkrimeve ku tentojnë të nxjerrin të pastër kryedemokratin, me pretendimin se ai nuk ka shërbyer kurrë si përkthyes i grupit që hetonte UÇK-në.

Peruani Jose Pablo Baraybar që ka punuar në shumicën e skenave të krimeve të luftës në Bosnje, Kroaci dhe Kosovë ka mundur të hyje dy herë në Shqipëri, ndërsa për përkthimet e ka ndihmuar Lulzim Basha.

Në një intervistë të dhënë për Top Channel në vitin 2010, ai konfirmon se gjatë kohës që ishte në Kukës për të kërkuar për varrezat e viktimave të shkaktuara nga ushtarët e UÇK-së, ai shoqërohej dhe asistohej nga Lulzim Basha. Audio e kronikës së mëposhtme është një provë kokëfortë, që nuk mund të hidhet poshtë nga mediat pranë opozitës.

“UÇK-ja kishte baza edhe në Shqipëri. E më saktë në Kukës. Në 2003 kur kam qenë aty për herë të parë, arrita të shoh një prej këtyre kampeve. Kam intervistuar dhe njerëz që ishin dërguar atje”

Pyetje: Keni thënë se kishit si përkthyes ministrin aktual të brendshëm, Lulzim Bashën? I qëndroni këtij pohimi edhe sot?

Jose Pablo Baraybar: Ai ka qenë sidoqoftë me mua gjatë vizitës së pranverës së 2003 në Kukës. Lulzim Basha punonte për UNMIK kur unë kam qenë atje. Në 2002 ai ka qenë aty dhe në pranverën e 2003 erdhi me mua dhe me dikë tjetër në Shqipëri. Erdhi me ne në atë ndalesë në zonën e Kukësit. Kjo është e vërteta.

Nëse mediat pranë opozitë tentojnë të hedhin poshtë një intervistë të antropologut për gazeten “ Le Temp”, intervista audio në Top Channel është e pakontestueshme.