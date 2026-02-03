Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, duke iu përgjigjur interpelancës së thirrur nga deputeti, Tedi Blushi, mohoi pretendimet e këtij të fundit për trajtim të padrejtë të paraburgosurit, Ilir Metaj. Në fjalën e tij gjatë seancës së sotme, Lamallari tha se raporti i Avokatit të Popullit jep rekomandime përgjithësuese dhe nuk është kurrsesi një raport që konstaton shkelje konkrete apo përgjegjësi individuale në rastin e shtetasit Ilir Metaj.
“Perkundrazi raporti në asnjë moment nuk përdor terminologjinë “trajtim degradues apo çnjerëzor”. Rekomandimet e Avokatit të Popullit janë në proces shqyrtimi dhe analize nga strukturat përgjegjëse të sistemit të burgjeve, sipas afateve ligjore. Paralelisht, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka kërkuar informacion të detajuar nga IEVP “Jordan Misja” dhe ka forcuar mbikëqyrjen administrative, me fokus parandalimin e çdo praktike që mund të interpretohet si cënim i dinjitetit njerëzor. Ky proces nuk është formal, por substancial, dhe synon përmirësim sistemik, jo reagim për efekt qëllime populiste, por për të sjell një ndryshim për të gjithë të paraburgosurit”, deklaroi Ministri i Drejtësisë.
Në vijim të fjalës së tij, ministri Lamallari theksoi se “siguria dhe dinjiteti i z. Metaj janë garantuar në vijimësi, në përputhje me ligjin “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”. Ai trajtohet si çdo i paraburgosur tjetër në aspektin e të drejtave dhe detyrimeve”. Lidhur me kërkesat mediatike për intervista, mes të tjerash ministri i Drejtësisë tha se “burgjet nuk janë as foltore parlamentare dhe as studio televizive”
“Përtej kërkesës legjitime të cdo deputeti për interpelancë me anëtarët e Këshillit të Ministrave, unë mendoj se sot, më shumë se kurrë, është e rëndësishme të ndajmë qartë debatin politik nga e vërteta institucionale. Sistemi i drejtësisë dhe ai penitenciar nuk janë dhe nuk mund të jenë instrumente të betejës politike për interesa dhe as foltore parlamenti dhe as studio televizive. Çdo pretendim për shkelje të të drejtave të njeriut duhet trajtuar me seriozitet, por edhe me përgjegjësi, mbi fakte, ligj dhe standarde të verifikueshme, jo mbi interpretime selektive apo narrativa thellësisht politike. Ministria e Drejtësisë mbetet e vendosur të garantojë barazi përpara ligjit, pa privilegje dhe pa përjashtime, duke mbrojtur njëkohësisht dinjitetin njerëzor, sigurinë publike dhe integritetin e institucioneve. Ky është standardi që i detyrohemi qytetarëve, ky është angazhimi ynë i përditshëm”, tha ministri Lamallari.
