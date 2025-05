Në një mbrëmje elektrizuese në stadiumin “Diego Armando Maradona”, Napoli siguroi titullin e Serisë A për sezonin 2024-25 me një fitore bindëse 2-0 ndaj Cagliarit, në ndeshjen e fundit të kampionatit.

Kjo fitore i dha Napolit trofeun e katërt në historinë e klubit, duke e kurorëzuar si kampion të Italisë për herë të dytë në tre sezone, nën drejtimin e trajnerit Antonio Conte.

Golat e ndeshjes u shënuan nga ylli belg Romelu Lukaku dhe mesfushori i talentuar Scott McTominay.

Lukaku hapi rezultatin në pjesën e parë me një goditje të saktë pas një pasimi të bukur nga Khvicha Kvaratskhelia, duke ndezur tifozët napolitanë.

McTominay, i cili ka qenë një nga lojtarët kyç të Napolit këtë sezon, vulosi fitoren me një gol në pjesën e dytë, duke shfrytëzuar një aksion të shpejtë të organizuar nga David Neres. Festa në stadium filloi që në minutat e fundit, me tifozët që valëvisnin flamuj të Diego Maradonës dhe këndonin për heronjtë e tyre të rinj.

Pavarësisht dominimit të Napolit, Cagliari u përpoq të rezistonte, por portieri Alex Meret mbajti portën të paprekur, duke mos lejuar asnjë gol.

Kjo fitore siguroi që Napoli të mbante avantazhin prej një pike ndaj Interit, duke shmangur nevojën për një ndeshje play-off për titullin.

Ndërkohë, në ndeshjen tjetër të luajtur njëkohësisht, Inter fitoi 2-0 ndaj Comos, por kjo nuk mjaftoi për të rrëmbyer titullin. Golat për Interin u shënuan nga Nicola Zalewski dhe Kristjan Asllani, ky i fundit nga pika e penalltisë.

Pavarësisht fitores, Interi mbeti një pikë pas Napolit në renditje, duke humbur mundësinë për të mbrojtur titullin e fituar një vit më parë.

Tifozët e Interit, megjithatë, mbeten krenarë për sezonin e tyre, sidomos për arritjen në finalen e Ligës së Kampionëve, ku do të përballen me Paris Saint-Germain më 31 maj.

Napoli, me këtë triumf, konfirmon rilindjen si një forcë dominuese në futbollin italian, duke shtuar një tjetër kapitull në historinë e lavdishme të klubit. Tifozët tashmë presin me padurim festimet në qytet, ndërsa Conte dhe lojtarët e tij përgatiten për të ngritur trofeun e Serisë A, një çmim që do të mbahet mend gjatë nga tifozët napolitanë.