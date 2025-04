Barazim 3-3 në Spanjë mes Interit dhe Barcelonës, në takimin r parë të gjysmëfinales së Champions League.

Sfida nisi “zjarr” me zikaltërit që shënuan me Thuram me thembër. Ekipi i Inzaghit dyfishoi shifrat me Dumfries, pak më vonë. Të besuarit e Flick u futën në lojë që në pjesën e parë, me golat e Yamal dhe Torres.

Interi tregoi dëshirë të madhe ktheu gjithçka në favor me Dumfries. Barça nuk u pajtua me rezultatin dhe vendosi ekuilibrat me Raphinhan.

Kështu, skuadra e kualifikuar për në finalen e madhe do të vendoset në sfidën e kthimit.