Milan dëshiron të nënshkruajë me mesfushorin e Breshias, Sandro Tonalin dhe janë gati të ofrojnë një ofertë më të mirë se Interi. Për 20 vjeçarin është i interesuar edhe Mançester Junajtid, por Tonali dëshiron të qëndrojë në Serinë A.

Tonali kishte një marrëveshje me Interin prej muajsh, huazim me të drejtë blerjeje për 35 milionë euro por zikaltërit papritur u tërhoqën. Kjo për shkak se trajneri i Interit, Konte po fokusohet më shumë tek lojtarë me eksperiencë. ”Sky Sport Italia” raporton se Milani është gati të ofrojë 10 milionë euro në fillim dhe 25 milionë të tjera për Tonalin.

Këtë e ka konfirmuar edhe presidenti i Breshias, Masimo Celino që Milani tani është favorit për të marrë shërbimet e mesfushorit.

g.kosovari