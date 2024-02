Ligji i ri për prokurimet publike, i cili do të prezantojë disa koncepte të reja në fushën e tenderave, kaloi këtë të hënë në Komisionin e Ekonomisë.

Kështu, qeveria do të marrë përsipër që të ndërtojë një sistem të qendërzuar të operuar nga Inteligjenca Artificiale, që do bëjë në mënyrë automatike vlerësimin e kritereve si dhe më pas zgjedhjen e fituesit të tenderit. Gjithashtu ligji i ri do të përjashtojë operatorët që nuk kanë të regjistruar një pronar përfitues, si dhe ata të dënuar me vendim gjykate.