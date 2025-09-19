Një komplot për vrasjen e liderit sirian Ahmed al-Sharaa është parandaluar me ndihmën e inteligjencës irakiane. Kështu zbuloi këtë të premte gazeta libaneze An-Nahar.
Sipas raportit, informacioni u dorëzua rreth gjashtë muaj më parë, pasi inteligjenca irakiane mësoi për komplotin, i cili përkoi me përpjekjet e disa grupeve ekstremiste siriane për të kryer një seri bombardimesh në të gjithë Sirinë. Falë transferimit të këtij informacioni te autoritetet siriane, komploti u parandalua.
Një burim i lartë i sigurisë irakiane i tha An-Nahar se atentati u krye nga ish-anëtarë të Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – grupi rebel sirian që al-Sharaa dikur drejtonte – të cilët ishin të pakënaqur me drejtimin që mori ish-udhëheqësi i tyre pasi fitoi pushtetin në Siri.
Agjencia irakiane kundër terrorizmit tha të hënën se një udhëheqës i lartë i Shtetit Islamik u vra në një operacion sigurie në Siri të koordinuar me koalicionin ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-të.
Komandanti, Omar Abdul Qader Bassam, i njohur si “Abdul Rahman Al-Halabi”, ishte kreu i ekipit të operacioneve të jashtme dhe sigurisë të grupit, tha agjencia irakiane kundër terrorizmit.
Omar Abdul Qader Bassam u akuzua për mbikëqyrjen e sulmeve në disa vende, përfshirë bombardimin e ambasadës iraniane në Liban, dhe për planifikimin e operacioneve të tjera në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara që në fund u penguan nga agjencitë e inteligjencës.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka kryer një seri sulmesh ajrore që synojnë udhëheqësit e Shtetit Islamik në Siri. Zyrtarët amerikanë kanë paralajmëruar se grupi shpreson të rimëkëmbet në vend pas rënies së Presidentit sirian Bashar al-Assad dhjetorin e kaluar.
