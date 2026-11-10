Rreth 800 mijë vende pune pritet të zhduken në Gjermani gjatë 15 viteve të ardhshme si pasojë e përhapjes së inteligjencës artificiale.
Paralelisht, teknologjia e re do të sjellë edhe krijimin e vendeve të reja të punës, duke ndryshuar ndjeshëm strukturën e tregut gjerman të punës.
Paralajmërimi vjen nga Andrea Nahles, drejtuese e Agjencisë Federale të Punësimit në Gjermani, e cila në një intervistë për gazetën “Handelsblatt” theksoi se pothuajse asnjë profesion nuk është më i mbrojtur nga ndikimi i inteligjencës artificiale.
Sipas saj, disa sektorë do të përballen me pasoja më të mëdha se të tjerët. Ndër më të rrezikuarit janë ofruesit e shërbimeve, kompanitë e sigurimeve dhe bankat, ku një pjesë e konsiderueshme e proceseve mund të automatizohet përmes teknologjive të reja.
Në të kundërt, profesionet që kërkojnë aftësi të specializuara dhe punë praktike po tregojnë më shumë qëndrueshmëri ndaj këtij transformimi. Edhe punëtorët gjysmë të kualifikuar apo ata pa kualifikime të veçanta mund të kenë më pak rrezik zëvendësimi nga inteligjenca artificiale, pasi shumë prej detyrave të tyre kërkojnë ndërhyrje njerëzore.
Nahles u shpreh se Gjermania duhet të investojë më shumë në zhvillimin e inteligjencës artificiale, por këto investime duhet të shoqërohen me rritje reale të produktivitetit. Sipas saj, teknologjia duhet të shërbejë për përmirësimin e ekonomisë dhe jo thjesht për zëvendësimin e punonjësve.
Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve që priten në vitet e ardhshme, drejtuesja e Agjencisë Federale të Punësimit vlerëson se aktualisht papunësia përbën një shqetësim më të madh për Gjermaninë sesa mungesa e punonjësve të kualifikuar.
Ajo theksoi se situata mund të ndryshojë brenda pesë viteve, kur mungesa e fuqisë punëtore të specializuar pritet të bëhet një nga sfidat kryesore të ekonomisë gjermane.
Një nga arsyet është zhvillimi demografik, i cili po ndikon drejtpërdrejt në tregun e punës. Sipas Nahles, Gjermania humbet rreth 500 mijë punonjës çdo vit për shkak të ndryshimeve demografike.
Ndërkohë, migrimi i të rinjve nga vendet e tjera evropiane është aktualisht në nivelet më të ulëta të viteve të fundit. Për këtë arsye, ajo nënvizoi se Gjermania duhet të përpiqet të tërheqë më shumë punonjës të kualifikuar edhe nga vende jashtë Bashkimit Evropian.
Një përmirësim i pjesshëm i situatës është vënë re në sektorin e ndërtimit, ku programet qeveritare për investimet në infrastrukturë kanë dhënë sinjale pozitive.
Parashikimet tregojnë se tregu gjerman i punës do të përballet me një periudhë të rëndësishme transformimi, ku inteligjenca artificiale nga njëra anë do të eliminojë vende ekzistuese pune, ndërsa nga ana tjetër do të krijojë profesione dhe mundësi të reja punësimi.
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