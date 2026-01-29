Një model i ri i inteligjencës artificiale nga DeepMind i Google, i quajtur AlphaGenome, po hap rrugë për të kuptuar më mirë ADN-në dhe ndikimin e saj në sëmundje dhe zhvillimin e barnave.
Ky sistem mund të ndihmojë shkencëtarët të zbulojnë pse ndryshimet e vogla në ADN rrisin rrezikun për sëmundje si hipertensioni, dementia apo obeziteti, dhe mund të përshpejtojë studimin e kancerit dhe sëmundjeve gjenetike.
Gjenomi njerëzor përbëhet nga tre miliardë shkronja të kodit ADN (A, C, G dhe T). Vetëm 2% e tij kodojnë proteinat që trupi ka nevojë, ndërsa pjesa tjetër, e quajtur “gjenomi i errët”, ka një rol kyç në rregullimin e gjeneve dhe është vendi ku gjenden shumë mutacione të lidhura me sëmundjet.
AlphaGenome mund të analizojë deri në një milion shkronja njëkohësisht dhe të parashikojë jo vetëm vendndodhjen e gjeneve, por edhe ndikimin e gjenomit të errët në shprehjen dhe përpunimin e tyre. Ai mund të parashikojë edhe efektin e ndryshimit të një shkronje të vetme në ADN.
“Ky model mund të na ndihmojë të kuptojmë mutacionet që shkaktojnë sëmundje të rralla dhe të përshpejtojë zbulimin e barnave të reja”, thotë Natasha Latysheva, inxhiniere në DeepMind.
Shkencëtarë të ndryshëm në botë e përdorin AlphaGenome për të kuptuar se si mutacionet ndikojnë tek obeziteti, diabeti dhe kanceri. Dr. Gareth Hawkes nga Universiteti i Exeter-it thotë: Nuk kemi zgjidhur ende misterin e gjenomit të errët, por është një hap i madh përpara.
AlphaGenome është testuar në qindra mijëra eksperimente dhe konsiderohet një “arritje teknike e jashtëzakonshme” në fushën e inteligjencës artificiale për gjenomikë.
Ky model mund të përdoret në të ardhmen edhe për biologjinë sintetike dhe terapitë gjenetike, duke hapur rrugë për epokën e re të kërkimit shkencor me Inteligjencë Artificiale.
