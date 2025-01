Intelligjenca artificiale (AI) po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në mjekësinë moderne. Mund të ndihmojë me diagnostikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve. Por, çfarë përfitimesh dhe kërcënimesh sjell përdorimi i AI në mjekësi? Për këtë çështje po diskutohet në emisionin “Real Story”.

Inxhinieri fizikant Ermand Mertenika thotë se Inteligjenca Artificiale po bën bum në shëndetësi. Sipas tij, AI së bashku me inteligjencën natyrale bën që proceset të kryhen më shpejt. Megjithatë, ai shtoi se dallimi është që Inteligjenca Artificiale nuk mund të veprojë pa komandën e njeriut.

“AI po bën bumin më shumë në sektorin shëndetësor. Kuptohet se është rëndësia më e madhe. Dallimi mes inteligjencës artificiale dhe asaj natyrale. AI ka kohën e procesimit. Nëse ndërthuret AI dhe natyrale në një kirurgji, kirurgjia bëhet shumë e shpejtë. Ka të bëjë me procesim të shpejtë të informacionit. Truri ynë karakterizohet nga një logjikë uniforme, por do një kohë të gjatë që të analizojë gjërat. Kurse AI është gjuhë programimi, ku ka të bëjë me procesim të shpejtë të informacionit. Funksionon në mënyrë autonome dhe ecën shpejt. Ky është dallimi kryesor midis dy inteligjencave. AI në vende që kanë kapitale dhe eksperimentojnë në sistemet robotike kanë filluar ta shtojnë në sistemin kirurgjikal. Këto robotë kirurgjikalë janë mjaft të përdorshëm, precizioni është i lartë dhe kirurgjia bëhet e shpejtë. Por ai nuk funksionon në mënyrë autonome. Ne jemi ata që japim startin dhe më pas AI funksionon. Inteligjenca natyrale dhe artificiale bashkëpunojnë për një benefit sa më të shpejtë. AI po na dominon në mënyrë indirekte. Disa procese i kryen shumë më shpejt se inteligjenca natyrale por nuk funksionon pa ne.”, u shpreh Mertenika.

Ndërkohë, doktoresha Ela Treko tha se AI ka dhënë një ndihmë të madhe në dermatologji. Sipas saj, me zhvillimin e pajisjeve mjekësore, melanoma, një lloj kanceri, mund të kapet në kohë.

“Në fushën tonë dermatologji, jemi falenderues për hyrjen e AI sepse janë shpëtuar shumë jetë. Sidomos për melanomën, një nga kanceret më agresivë dhe jetë kërcënues, dhe falë dermatoskopisë që ka qenë një aparat i thjeshtë dhe me kalimin dhe avancimin e viteve është bërë aparat që ka sensitivitet të lartë dhe arrihet të kapet melanoma apo kancere të tjerë të lëkurës që në faza fillestare. Kjo ka bërë që të trajtohet dhe të shpëtojë jetë. Një imazh i marrë ka shumë rëndësi, drejtimi, drita, shikohet disa kritere dhe përcaktohet që në një masë të caktuar, rreth 90 për qind ka kriteret e një melanome. Na jep orientim ndonjëherë kur syri klinik gabohet”, u shpreh ajo.