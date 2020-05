Samiti i Bashkimi Europian dhe Balkanit Perëndimor, i cili ishte parashikuar që të mbahej në Zagreb më 6 maj, do të zhvillohet në formën e një videokonference për shkak të pandemisë COVID-19.

Samiti i Zagrebit pritet të zyrtarizohet hapja e negociatave me Bashkimit Europian, për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut

Mësohet se videokonferenca do të nënvizojë rëndësinë e marrëdhënieve unike BE-Ballkani Perëndimor, ndërsa do të theksohet lufta kundër COVID-19. Samiti do të ofrojë një mundësi tjetër për të nxjerrë në pah solidaritetin dhe bashkëpunimin e ndërsjelltë në këto kohë krize.

Takimin do ta kryesojë Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Ai do të përfaqësojë BE-në së bashku me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Në samitin BE-Ballkani Perëndimor do të marrin pjesë krerët e shteteve ose qeverive të vendeve anëtare të BE-së, udhëheqësit e gjashtë vendet partnere në Ballkanin Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Kosova.

Presidenti i Këshillt Evropian Charles Michel ka deklaruar se BE qëndron krah për krah me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Përmes një postimi në Twitter, Michel tha se Samiti i Zagrebit do të përqendrohet në 3 çështje kryesore:

-Trajtimi i pandemisë Covid-19

-Konfirmimi i perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor

-Përkushtimi për vlerat dhe reformat e BE-së

g.kosovari