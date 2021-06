Holanda zbut qëndrimin e saj në lidhje me hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ministria e Jashtme holandeze ka vlerësuar progresin e Shqipërisë, duke nënvizuar se “Shqipëria së fundmi ka bërë përparim me reformat në temat prioritare dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”, duke shtuar se “Konferenca e parë ndërqeveritare me Shqipërinë duhet të ndodhë sa më shpejt”

“Raporti aktual i progresit i Komisionit Evropian paraqet një pamje kryesisht pozitive. Qeveria është e kënaqur që Shqipëria së fundmi ka bërë përparim me reformat në temat prioritare dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Statistikat tregojnë gjithashtu progres në këtë fushë, megjithëse numri i dënimeve të zyrtarëve të nivelit të lartë mbetet shqetësues. Qeveria miraton përfundimin e Komisionit se Shqipëria tani ka bërë përparim të mjaftueshëm në këto kushte. Ky përfundim ndahet nga vendet anëtare që, ashtu si Hollanda, ishin ende kritike një vit më parë. Si pjesë e qasjes së rreptë dhe të drejtë të qeverisë për zgjerimin e BE-së, Konferenca e parë ndërqeveritare me Shqipërinë mund të ndodhë sa më shpejt, që të arrihet marrëveshja mbi kornizën negociuese me Shqipërinë”, lexohet në raportin mbi vendin tonë.

Nga ana tjetër, Holanda thekson se “kjo nuk do të thotë që Shqipëria së shpejti do të jetë në gjendje të anëtarësohet në BE”.

“Reformat e sundimit të ligjit janë larg nga të qënurit të plota dhe për këtë arsye do të jenë thelbësore për procesin e gjatë pas hapjes së negociatave të pranimit me Shqipërinë. Institucionet duhet të forcohen, politikanët dhe qytetarët duhet të mësohen me pavarësinë e gjyqësorit, shqyrtimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të plotësohen të gjitha vendet e lira në fushën e drejtësisë. Progres është bërë, por lufta e vazhdueshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të kërkojë vëmendje të vazhdueshme dhe bashkëpunim ndërkombëtar, përfshirë partnerë të tillë si Hollanda. Metodologjia e re, e reflektuar plotësisht në kornizën e negociatave, do ta bëjë procesin më të rreptë dhe më të plotë. Zbatimi i kësaj metodologjie kontribuon në forcimin e mëtejshëm të përqendrimit në sundimin e ligjit dhe në zbatimin e kushtëzimit të rreptë në rast amullie ose përkeqësimi. Si pjesë e qasjes së rreptë dhe të drejtë, qeveria do të vazhdojë të sigurojë që sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe bazat më të gjera të mbeten thelbësore në procesin e pranimit në BE me Shqipërinë”. A2

/b.h