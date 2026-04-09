Nga Ervis Iljazaj
Para disa ditësh Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një dalje publike u shpreh se ne po i bëjmë të gjitha detyrat për integrimin ne BE dhe mbylljen e kapitujve, por jo çdo gjë varet nga qeveria shqiptare, por edhe nga konteksti gjeopolitik dhe situata politike europiane. Çështja e integrimit është kthyer ditët e fundit në qendër të debatit publik pasi sipas opozitës ky proces është bllokuar nga disa vende të Bashkimit Euorpian për shkak të qëndrimit që mbajti Partia Socialiste në rastin Balluku, edhe pse sipas mazhorancës këto lajme nuk janë të vërteta.
Gjithsesi problemi në këtë histori është më i gjerë se kaq. Përgjatë 13 vite me radhë Edi Rama u ka thënë shqiptarëve se fajin për ngadalësimin e procesit të integrimit në BE të Shqipërisë e ka patur Europa dhe jo qeveria e tij. Ky qëndrim është pjesërisht i vërtetë, pasi nëse ne do të kishim bërë detyrat e shtëpsë siç na takojnë, historia në këto 13 vite do të shkonte ndryshe.
Por edhe nëse integrimi nuk varet nga qeveria, atëherë përse kryeministri i premtoi shqiptarëve një gjë që nuk varej prej tij në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025?
Problemi qëndron se palët politike në Shqipëri për 35 vite me radhë, për sa i përket integrimit, më shumë e kanë përdorur për qëllime politike se sa një objektiv i interesit kombëtar. Edhe në fushatën elektorale të zgjedhjeve parlamentare pasaporta europiane u përdor më shumë si një slogan politik sesa objektiv realist.
Gjithsesi ka një kontradiksion në të gjithë këtë histori. Kur ne dështojmë është faji i Europës ndërsa kur ne na hapen negociatat është meritë e qeverisë. Por megjithatë, konteksti gjeopolitik i Europës, por edhe përtej saj, është në një dinamikë që askush nuk mund ta parashikojë. Prandaj të jesh i sigurt se Shqipëria do të jetë anëtare me të drejta të plota në BE, sepse kushtet gjeopolitike na lejojnë, është të bësh fallxhorin dhe jo politikë.
Edhe për faktin se integrimi i Shqipërisë në BE nuk varet vetëm nga një parti politike, por kërkon bashkëpunimin e gjithë klasës politike sepse shumë reforma kërkojnë një vullnet të përbashkët.
Nëse pretendojmë që Shqipërinë në BE mund ta çojë vetëm një parti politike, jemi totalisht në rrugën e gabuar. Madje, ky lloj mentaliteti, konkurrenca dhe jo bashkëpunimi në këtë drejtim, e ka lënë Shqipërinë kaq gjatë jashtë Europës. Kjo qasje konfliktuale e politikës së brendshme ndikon në marrëdhëniet Shqipëri-Bruksel, pasi zyrtarët e BE kërkojnë një klimë bashkëpunuese për integrimin dhe jo përdorimin e kësaj çështje për arsye elektorale.
Premtimi i Shqipërisë në BE në vitin 2030 është ndoshta premtimi më i guximshëm që është bërë ndonjëherë në politikën shqiptare. Dhe me këtë premtim, Edi Rama po luan me vendin e tij në historinë politike të Shqipërisë. Është shumë optimiste të besosh se në këto kushte të konfliktit politik të brendshëm, të problemeve të shumta që ka Shqipëria në shumë fusha, do të jemi pjesë e Europës për kaq pak vite. Sepse qasja ndaj integrimit të Shqipërisë në BE është një qasje për interesa politikë, indivudalë dhe shikohet si arritje personale dhe jo si përpjekje e përbashkët për interesat e të ardhmes së shqiptarëve.
