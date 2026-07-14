Konferenca e 9-të Ndërqeveritare në Bruksel shënoi një moment të rëndësishëm edhe për vetë BE, tha nënkryetarja e parlamentit, Klodiana Spahiu në programin “Repolitix” në Report Tv. Zhvillimi i 4 tryezave qeveritare është sinjal nga BE dhe një moment që duhet shfrytëzuar.
“S’ka ndodhur ndonjëherë që në të njëjtën ditë në Bruksel të ketë 4 tryeza ndërqeveritare, të jenë 4 vende në rrugën e integrimit europian. Kuptohet qe edhe insistimi i BE për ta zgjeruar këtë tryezë është moment i rëndësishëm për vendin tonë që duhet ta shfrytëzojmë të gjithë”, tha Spahiu.
Mbyllja e 10 kapitujve në total të negociatave me BE janë objektivi ambicioz i qeverisë për këtë vit. Sot, Shqipëria mbylli 3 prej tyre dhe qeveria është angazhuar fort për të realizuar ata që kanë mbetur, u shpreh nënkryetarja e parlamentit.
“Deri në fund të vitit, janë 10 në total, në parlament po punohet shumë fort me kapitujt e ekonomisë dhe financës. Ky është një objektiv ambicioz. Nëse e arrijmë, e di që do të kërkohet shumë punë nga të gjithë deputetët sepse axhenda parlamentare është shumë intensive dhe duhet të punojmë me një ritëm tjetër për të kapur ritmin e BE dhe për të realizuar këto objektiva që kemi”, tha Spahiu.
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